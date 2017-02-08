В Краснодаре пропал 13-летний школьник

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В Краснодаре в феврале объявили в розыск 13-летнего Максима Горожанкина.

«По данным следствия, мальчик ушел из дома на улице Карасунской в ночь с 31 января на 1 февраля вместе с другом-ровесником. После этого на связь не выходил. Его видели дважды 5 февраля: возле ТЦ «Галерея» и в районе пересечения улиц Красной и Горького. Известно, что ранее подросток уже уходил из дома», — рассказал следователь СО по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Арамаис Казарян.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Максима Горожанкина, просят позвонить в следственный отдел по телефону 8-918-373-11-11 или в ближайшее отделение полиции — 02.