В Краснодаре будут судить водителя, придавившего полицейскому руку

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Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела 32-летнего жителя Крымского района. Он обвиняется в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудника полиции в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч.2 ст.318 УК РФ).

По версии следствия, рано утром 17 мая 2016 года около временного поста полиции на 140 км автодороги «Темрюк-Краснода р» инспектором ДПС для проверки документов был остановлен автомобиль марки «Мерседес Бенц». При этом водитель отказался предоставить документы и выйти из автомобиля. В этой связи полицейский предпринял попытку принудительно извлечь документы из машины, просунув руку в открытое окно транспортного средства. В этот момент водитель, зажав правую руку полицейского стеклом машины, начал движение автомобиля. В результате сотрудник полиции несколько раз ударился головой о кузов транспортного средства, получив повреждения в виде кровоизлияния в области головы, ушиба мягких тканей, кровоподтека, кровоизлияний в области правой верхней конечности, а также травматическое повреждение правого локтевого нерва. После инцидента правонарушитель скрылся.

Следствием собрана достаточная доказательственн ая база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю