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В Горячем Ключе в ДТП погибли два человека, четверо пострадали

В Горячем Ключе 8 февраля в ДТП погибли два человека. Четверо, в том числе три ребенка, пострадали.

Авария произошла в 19:15 на 1412-м километре трассы М4 «Дон» в районе перевала. По предварительным данным, 42-летний житель Туапсинского района ехал за рулем Lada Priora, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Mazda, за рулем которой был 32-летний житель Туапсинского района, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля и его 39-летняя пассажирка от полученных травм скончались. Ехавших в легковушке троих детей, а также водителя иномарки с травмами различной степени тяжести доставили в районную больницу.

По факту аварии проводится проверка. Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. Назначена автотехническая экспертиза.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Происшествия

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