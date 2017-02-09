В Горячем Ключе в ДТП погибли два человека, четверо пострадали
В Горячем Ключе 8 февраля в ДТП погибли два человека. Четверо, в том числе три ребенка, пострадали.
Авария произошла в 19:15 на 1412-м километре трассы М4 «Дон» в районе перевала. По предварительным данным, 42-летний житель Туапсинского района ехал за рулем Lada Priora, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Mazda, за рулем которой был 32-летний житель Туапсинского района, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В результате ДТП водитель отечественного автомобиля и его 39-летняя пассажирка от полученных травм скончались. Ехавших в легковушке троих детей, а также водителя иномарки с травмами различной степени тяжести доставили в районную больницу.
По факту аварии проводится проверка. Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. Назначена автотехническая экспертиза.
Источник: kuban24.tv
Категория: Новости / Происшествия