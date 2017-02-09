В Сочи после столкновения со стеной сгорела машина, водитель погиб

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В Сочи 8 февраля после столкновения со стеной сгорела отечественная легковушка. В ДТП погиб водитель.

Авария произошла в 23:10 на обходе Сочи. ВАЗ-2108, двигавшийся по трассе в направлении Джубги съехал с проезжей части перед тоннелем № 1 и врезался в подпорную стену, сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

После столкновения машина загорелась. На место происшествия прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание. После этого сотрудники МЧС при помощи специнструментов разрезали корпус сгоревшей легковушки и достали тело водителя. По предварительным данным, за рулем машины был 27-летний местный житель.

По факту ДТП проводится проверка.

Источник: kuban24.tv