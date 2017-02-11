В Краснодаре произошло массовое ДТП

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В Краснодаре 11 февраля столкнулись четыре иномарки. Два человека пострадали.

Авария произошла в 11:55 на Ейском шоссе в районе Витаминкомбината. По предварительным данным, два автомобиля — BMW и Nissan — ехали в сторону города. При перестроении машины столкнулись. От удара BMW занесло в отбойник, после чего машина отлетела на едущие в попутном направлении Opel и Skoda.

«В ДТП пострадали два человека. Это 47-летний водитель Opel и его пассажир. Обоих госпитализировали», — рассказала инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД Краснодара Ольга Запьянцева.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Источник: kuban24.tv