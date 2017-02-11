В Минеральных Водах пьяный мужчина угнал трактор и утопил его в реке

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В Минеральных Водах задержали подозреваемого в угоне трактора.

По версии полиции, пьяный 25-летний житель поселка Кумского угнал трактор, на котором работал. На нем мужчина пытался пересечь реку через переправу, однако машина опрокинулась. Водитель скрылся в соседнем районе, а транспорт нашли на следующий день в реке, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

Подозреваемого задержали и доставили в отделение, где он признался в случившемся. Возбудили уголовное дело, мужчина находится под подпиской о невыезде.

Источник: yuga.ru