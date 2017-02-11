Курс валют
58.85
62.68
/Происшествия/

В Минеральных Водах пьяный мужчина угнал трактор и утопил его в реке

В Минеральных Водах задержали подозреваемого в угоне трактора.

По версии полиции, пьяный 25-летний житель поселка Кумского угнал трактор, на котором работал. На нем мужчина пытался пересечь реку через переправу, однако машина опрокинулась. Водитель скрылся в соседнем районе, а транспорт нашли на следующий день в реке, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

Подозреваемого задержали и доставили в отделение, где он признался в случившемся. Возбудили уголовное дело, мужчина находится под подпиской о невыезде.

Источник: yuga.ru

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

Остров на Курилах назвали в честь генерала Деревянко. Он подписал акт о капитуляции Японии

В Минске задержали украинского поэта из-за запрета на въезд в Россию

В Минеральных Водах пьяный мужчина угнал трактор и утопил его в реке

В Краснодаре откроется выставка работ учеников школы Захарченко

В Сочи пройдет флешмоб в поддержку онкобольных детей