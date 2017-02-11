Технические службы Минздрава России отразили самую масштабную за последние годы хакерскую атаку

/Происшествия/

Информационные ресурсы Министерства подверглись массированной хакерской DDoS-атаке, которая в пиковом режиме достигала 4 миллионов запросов в минуту.

Никаких последствий данная атака не имела, за исключением необходимости временного (14 минут) отключения официального сайта Министерства.

Отдельно подчеркнем, что какие-либо персональные данные или данные, составляющие врачебную тайну, не были затронуты атакой, поскольку находятся в защищенной части сети, не связанной с интернетом.

По поручению Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой все информационные ресурсы Министерства сегодня были дополнительно протестированы. Все работает в штатном режиме.