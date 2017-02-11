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Технические службы Минздрава России отразили самую масштабную за последние годы хакерскую атаку
Информационные ресурсы Министерства подверглись массированной хакерской DDoS-атаке, которая в пиковом режиме достигала 4 миллионов запросов в минуту.
Никаких последствий данная атака не имела, за исключением необходимости временного (14 минут) отключения официального сайта Министерства.
Отдельно подчеркнем, что какие-либо персональные данные или данные, составляющие врачебную тайну, не были затронуты атакой, поскольку находятся в защищенной части сети, не связанной с интернетом.
По поручению Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой все информационные ресурсы Министерства сегодня были дополнительно протестированы. Все работает в штатном режиме.
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