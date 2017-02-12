/Происшествия/

С начала 2017 года в крае произошло 374 пожара. Погиб 31 человек. Травмы различной степени тяжести получили 33 человека. Пожарными подразделениями было спасено 435 человек.

Среди основных причин пожаров - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (более 32%), неосторожное обращение с огнем (около 24%), нарушение правил устройства и эксплуатации печей (около 22%).

Согласно статистике, 73% всех возгораний произошло в жилом секторе, а именно в частных домах и квартирах.

Стоит отметить, что каждый десятый пожар произошел по вине лиц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Всего по этой причине произошло 38 возгораний, в результате которых погибло 9 человек.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю настоятельно рекомендует:

- не курите в постели;

- не оставляйте без присмотра включенными газовые приборы;

- не оставляйте малолетних детей без присмотра;

- не бросайте окурки из окон многоэтажных домов;

- для защиты электросетей от короткого замыкания пользуйтесь предохранителями только промышленного изготовления.

В случае появления в помещении квартиры запаха газа необходимо:

- немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах;

- открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04! (вне загазованного помещения);

- не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонком.

При эксплуатации печей запрещается:

- разжигать печи легковоспламеняющимися жидкостями (бензин, керосин)

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- хранить дрова и уголь на предтопочном листе;

- перекаливать печь.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

- 01 – единый телефон спасения;

- 101 - с мобильных телефонов;

- 8-861-268-64-40 – телефон доверия Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.