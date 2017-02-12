С начала года в Краснодарском крае при пожарах погиб 31 человек

/Происшествия/

В Краснодарском крае с начала 2017 года в результате пожаров погиб 31 человек.

На Кубани с начала года произошло 374 пожара. При этом около 73% всех возгораний произошло в жилом секторе, а именно в частных домах и квартирах. Пожарным удалось спасти 435 человек, травмы различной степени тяжести получили 33 человека, погиб 31 человек.

«Основные причины возгораний: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (более 32%), неосторожное обращение с огнем (около 24%), нарушение правил устройства и эксплуатации печей (около 22%)», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как отмечает ведомство, каждый десятый пожар произошел по вине лиц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Всего по этой причине произошло 38 возгораний, в которых погибли 9 человек.

Источник: yuga.ru