В Дагестане подросток ударил ножом сверстника, выполняя условия игры из соцсети

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11 февраля в Махачкале 16-летний подросток ударил ножом своего друга. Инцидент произошел в центре столицы Дагестана на проспекте Акушинского.

Инцидент произошел около 18:00 на проспекте Акушинского. По предварительным данным, во время прогулки один подросток внезапно ударил другого ножом в грудь. Прибывшие на место ЧП полицейские задержали нападавшего и доставили его в отдел полиции.

«По предварительной информации, молодого человека на подобный поступок толкнула виртуальная игра из социальных сетей, от которой он получил определенное указание», — сообщает источник в правоохранительных органах региона.

Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимации. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство). Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник: yuga.ru