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Во время экстренной посадки самолета в Ростове скончалась пассажирка

Самолет авиарейса Москва - Симферополь в субботу совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за плохого самочувствия пассажирки, которая впоследствии скончалась, сообщили в Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

"Рейс совершил посадку около 35 минут назад в аэропорте Ростова-на-Дону в связи с ухудшением здоровья 79-летней пассажирки, впоследствии она скончалась в аэропорту", - сообщил представитель ведомства.

По его словам, по предварительным данным, пассажирка скончалась в результате сердечного приступа.

Источник: interfax.ru

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Категория: Новости / Происшествия

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