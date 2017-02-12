В Сочи уничтожили 20 кг сыра «DORBLU Wheel» производства Germany

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Государственными инспекторами Сочинского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в январе 2017 года проведена значительная работа по выявлению и изъятию незаконно ввезённой на территорию Российской Федерации продукции.

В ходе рейдовых мероприятий на территории ярмарки в городе Сочи Краснодарского края изъята, запрещённая к ввозу, продукция, в частности сыр «DORBLU Wheel» производства K?serei Germany полутвердый с голубой плесенью и сыр торговой марки «Frico», общим весом 20 кг. Странами происхождения сыров являются Германия и Нидерланды, которые согласно Указу Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», попали под антисанкции РФ. Продукция происхождения вышеуказанных стран, во исполнение Указа Президента РФ, подлежит немедленному изъятию и уничтожению, что и было произведено под контролем должностных лиц Управления.

Источник: Россельхознадзор