В Лабинском районе пресекли незаконную реализацию семян овощных культур

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Государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея за месяц текущего года было выявлено 4 нарушения требований законодательства РФ в области семеноводства в Лабинском районе.

В целях предотвращения незаконной реализации семенного и посадочного материала при проведении внеплановых выездных контрольно-надзо рных мероприятий на территории Лабинского района, было установлено, что четверо граждан, реализовывали семена овощных культур (томат, огурец, свёкла, морковь, капуста) общим весом 4,8 кг, без документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества семян.

Данное действие является нарушением ст.25 и ст.31 Федерального закона от 17.12.1997 г №149-ФЗ «О семеноводстве».

По итогам проведенных мероприятий нарушители привлечены к административной ответственности ст.10.12 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации и транспортировки семян сельскохозяйстве нных растений».