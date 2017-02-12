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/Происшествия/

В Кущевском районе уничтожено 500 килограмм яблок из Польши

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея на рынке в ст. Кущевская Кущевского района выявлен факт реализации продукции, попавшей под продовольственное эмбарго РФ, а именно яблок свежих в количестве 500 кг происхождением Польша.

Товаросопроводительные и фитосанитарные документы на выявленную продукцию отсутствовали, но на упаковке имелась маркировка, где страной происхождения значилась Польша. На основании Указа Президента Российской Федерации от 29.07.2015 г. №391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» вышеуказанная продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации, была изъята и уничтожена.

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Категория: Новости / Происшествия

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