В Новороссийске сотрудники транспортной полиции выясняют причины столкновения человека с электричной

/Происшествия/

Сотрудники Новороссийского ЛО МВД России на транспорте проводят проверку по факту травмирования 19-летнего молодого человека.

Информация о происшествии на перегоне станция Тонельная – ст. Баканская поступила в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Новороссийск от машиниста пригородного электропоезда «Новороссийск – Краснодар». На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа Новороссийского ЛО МВД России на транспорте.

По предварительным данным, причиной трагедии стало грубое нарушение правил безопасного поведения на объектах транспорта.

Как рассказал машинист электропоезда, он увидел мужской силуэт в зоне повышенной опасности, подал звуковой сигнал, а затем применил экстренное торможение. Однако предотвратить наезд не удалось.

Молодой человек с диагнозом «сотрясение головного мозга» был доставлен в 1-ю городскую больницу г. Новороссийск. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Сотрудники транспортной полиции Новороссийска выясняют обстоятельства происшествия.

Напоминаем, что поезд развивает скорость до 180 км/ч, а тормозной путь составляет от 700 метров до полутора километров, поэтому пути необходимо переходить только по специально оборудованным переходам, предварительно убедившись в отсутствии движущегося состава.

Источник: Пресс-служба УТ МВД России по ЮФО