Денег нет, но мусор убирать придётся: как Новочеркасскую мэрию заставляют бороться с несанкционированными свалками

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Администрация Ростовской области обязала мэра Новочеркасска (Ростовская область) ликвидировать несанкционированные свалки в лесном массиве "Агролес" - популярном месте отдыха новочеркасцев и жителей области.

Об этом Экологической Вахте сообщили местные жители, обеспокоенные проблемой несанкционированного складирования твёрдых бытовых отходов в черте Новочеркасска.

Напомним, что это далеко не первый случай, когда контролирующие органы вносят предписания и возбуждают административные производства на городских чиновников из-за "мусорной проблемы". В июне 2016 года Экологическая Вахта сообщала о несанкционированных свалках в Новочеркасске. Речь шла о двух больших мусорках, расположенных практически в центре города - в районе пересечения улиц Атаманской и Аксайской и в районе проспекта Платовского, между переулками Володарского и Пионерским. Тогда городские власти отчитались перед региональными коллегами, что все свалки были убраны, хотя на самом деле это было не так.

Теперь же речь идёт о крупномасштабных помойках на окраине Новочеркасска. В ноябре 2016 года горожане обратились в различные инстанции с требованием ликвидировать несанкционированные свалки на территории зелёного массива "Агролес", который располагается в своеобразном "треугольнике" между посёлком Молодёжным, станицей Красюковской и хутором Яновским, что расположены к северу от Новочеркасска. По словам местных жителей, отходы здесь складируют жители близлежащих поселений, а также коммерсанты, привозящие строительный мусор целыми КамАЗами.

В середине декабря прошлого года местным экоактивистам пришёл ответ из городской администрации за подписью заместителя главы Новочеркасска Ларисы Конюшинской: "Комиссионным выездом на место установлено, что в нарушение Правил благоустройства и санитарного содержания города Новочеркасска неустановленные лица систематически производили несанкционированный сброс строительного и бытового мусора на территории лесного массива "Агролес". Ликвидация несанкционированных свалок с территории "Агролеса" в 2016 году не представляется возможным, по причине недостатка денежных ассигнований в бюджете города по данной статье расходов. При составлении плана работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории муниципального образования "Город Новочеркасск" в 2017 году, территория "Агролеса" в мкр. Молодёжном будет включена в него на рассмотрение".

Казалось, дело зашло в тупик – подражая пресловутому премьерскому "денег нет", мэр Киргинцев и его подчинённые решили проблему спустить на тормозах. Однако, как выяснилось, не всё так просто. Экологические активисты, кроме обращения в городскую администрацию, написали также и в ряд других контролирующих органов, в их числе – Администрация президента РФ. Откуда, конечно же, спустили письмо ниже – его перенаправили в Административную инспекцию Ростовской области (Ростадминспекция). 31 января 2017 года был направлен ответ, подписанный начальником этого ведомства Николаем Копичкой.

"В ходе обследования данной территории сотрудниками Ростадминспекции 13 января текущего года установлено, что указанные в обращении факты подтвердились. … За нарушение Правил благоустройства города Новочеркасска … директор МКУ Департамента жилищно-коммунального хозяйства г.Новочеркасска привлечён к административной ответственности по ч.2 ст.5.1 Областного закона Ростовской области от 25.10.2002 №273-ЗС "Об административных правонарушениях". По результатам рассмотрения данного дела в адрес мэра города Новочеркасска внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений, и проведении мероприятий, направленных на обеспечение соблюдений Правил благоустройства", - говорится в письме.

Теперь, похоже, городской мэрии всё же придётся заняться уборкой несанкционированных свалок на территории "Агролеса" и в других частях Новочеркасска. Но всё же есть вероятность, что мэр Киргинцев попытается в очередной раз уйти от ответственности, сославшись на отсутствие средств и огромный муниципальный долг.

"Постоянные заявления чиновников мэрии Новочеркасска об отсутствии денег являются несостоятельными. Вследствие некомпетентности руководства администрации, расходы на обслуживание городского долга составляют около 60 млн. рублей в год. Но это не значит, что можно забыть о решении экологических проблем. Мэр Киргинцев может обратиться за финансовой помощью к губернатору Ростовской области. В любом случае, неравнодушные новочеркасцы будут добиваться уборки мусора из "Агролеса", используя для этого имеющиеся законные механизмы", - прокомментировал ситуацию руководитель представительства Экологической Вахты по Северному Кавказу в Ростовской области, блогер Роман Ревунов.

Источник: Экологическая Вахта по Северному Кавказу