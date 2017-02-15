Бригады Кубаньэнерго восстанавливают нарушенное непогодой энергоснабжение потребителей

/Происшествия/

В связи с действующим штормовым предупреждением, а также сильными осадками на территории некоторых районов Краснодарского края и Республики Адыгея (мокрый снег, сильный снег, местами с дождем, сильный ветер) весь персонал ПАО «Кубаньэнерго» переведен на особый режим работы. Аварийно-восстановительные бригады энергетиков оперативно устраняют нарушения электроснабжения, которые возникли в ночь на 15 февраля по причине непогоды в отдельных населенных пунктах региона.

Наиболее сильные осадки в виде снега, мокрого снега и ветра затронули центральную и восточную часть края, отдельные районы Адыгеи, где из-за непогоды были зафиксированы нарушения в работе распределительно й сети некоторых сельских населенных пунктов.

Потребителей, пострадавших от непогоды, энергетики запитывают по резервным схемам, не допуская длительного перерыва в энергоснабжении. Оперативно организовано выполнение ремонтно-восстан овительных работ.

Особое внимание уделяется обеспечению надёжного энергоснабжения социально значимых объектов. При необходимости используются резервные источники электроснабжения .

Всего в восстановительны х работах в зоне ответственности компании задействованы 170 человек в составе 45 бригад, а также 52 единицы техники, в том числе специальной. Персонал полностью подготовлен к работе в сложных метеоусловиях и оснащен необходимыми средствами и материалами.

Ситуацию контролирует оперативный штаб Кубаньэнерго. Налажено взаимодействие с метеорологически ми службами, региональными подразделениями МЧС, смежными электросетевыми компаниями, администрациями края и муниципальными образованиями.

Организован дополнительный обход и осмотр оборудования подстанций и линий электропередачи.

Для информирования населения работает многоканальная «горячая линия» Кубаньэнерго с единым федеральным номером 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).

Кроме того, энергетики предупреждают, после прохождения сильных осадков в виде снега, налипания мокрого снега возможно повреждение проводов ВЛ. Чтобы не попасть под напряжение, необходимо помнить: смертельно опасно приближаться к деревьям, лежащим на проводах (так как они могут оставаться под напряжением), провисшим или оборванным проводам. Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии, отходите от провода, не отрывая стопы от земли («гусиным шагом»). Недопустимо забираться на деревья, вблизи от которых проходят провода. Не допускайте нарушения охранных зон ВЛ.