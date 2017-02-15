На Кубани инспекторы ДПС спасли от холода мужчину, четырех детей и собаку

/Происшествия/

Дмитрий Ошкин и Сергей Аникин в 25-градусный мороз пересадили водителя и его несовершеннолетних детей из заглохшего автомобиля в патрульный и приняли меры к отогреву иномарки.

В районе 6 часов утра в дежурную часть Отдела МВД России по Успенскому району поступил звонок от жителя Нальчика, который сообщил, что уже несколько часов вместе с детьми находится на морозе в своем неисправном автомобиле на федеральной автодороге «Кавказ».

На предположительно указанное мужчиной место направился наряд ДПС ОГИБДД Отдела МВД России по Успенскому району в составе старшего лейтенанта полиции Дмитрия Ошкина и лейтенанта полиции Сергея Аникина. На 184 километре трассы, приблизительно в 10 километрах от ближайшего населенного пункта, они обнаружили стоящий на обочине дороги автомобиль Chrysler. Внутри иномарки находился 32-летний водитель, четверо его детей в возрасте от 6 до 12 лет, а также собака. Температура воздуха на улице превысила – 25 градусов. Водитель пояснил полицейским, что машина заправлена дизельным топливом, не рассчитанным на столь низкую температуру, в связи с чем, более трех часов назад она заглохла.

Оценив сложившуюся ситуацию и возможную опасность, как для несовершеннолетних, так и для самого водителя, сотрудники полиции незамедлительно пересадили замерзающих людей и собаку в патрульный автомобиль, взяли на буксир неработающий автомобиль и направились в Отдел ГИБДД. Пока людей согревали в отапливаемом помещении теплой одеждой и чаем, на территории дорожной организации, расположенной недалеко от здания Госавтоинспекции полицейские приняли меры к отогреву иномарки.

После того, как все участники инцидента согрелись, а автомобиль был приведен в исправное состояние, жители соседней республики, отказавшись от медицинской помощи, отправились к месту назначения.

В настоящее время руководством ОМВД России по Успенскому району рассматривается вопрос о поощрении отличившихся сотрудников, благодаря действиям которых никто из людей не пострадал.

Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому краю