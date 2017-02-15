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Спасатели доставили пострадавшую из дальнего посёлка в больницу

5 февраля в 12.30 в спасательный отряд за помощью обратился мужчина. Он сообщил, что его маме, с переломом голоностопа, требуется срочная транспортировка в лечебное учреждение. Проживает женщина в п. Верхний Юрт, где из-за неблагоприятных погодных условий высота снежного покрова на дорогах сегодня составляет около 30 см.

Прибыв по указанному адресу, спасатели ЮРПСО МЧС России на носилках транспортировали 51-летнюю сочинку к служебному автомобилю, после чего доставили ее в отделение травматологии 4-ой Городской больницы.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

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Категория: Новости / Происшествия

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Спасатели доставили пострадавшую из дальнего посёлка в больницу