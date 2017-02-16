Сотрудники полиции начали работу по восстановлению документов, утраченных пострадавшими при пожаре в Краснодаре

/Происшествия/

В настоящее время сотрудниками управления по вопросам миграции и УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю устанавливается количество людей, утративших документы в результате пожара, произошедшего 15.02.2017г. в жилом многоэтажном доме, расположенном в г. Краснодаре по ул. Прокопьева, 3, и нуждающихся в их замене.

К местам массового расселения пострадавших (гостиница «Кавказ», СОШ №66) направлены мобильные группы сотрудников для ускоренной процедуры оформления документов по восстановлению утраченных при пожаре российских паспортов. Также для получения нового паспорта гражданина Российской Федерации пострадавшие могут обратиться в любое удобное для них время по адресу: г. Краснодар, ул. Воровского, 177 в кабинет №1, где их примут без очереди. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации пострадавшие в результате пожара жилища смогут получить новые российские паспорта без уплаты государственной пошлины.

Сотрудники ГИБДД также готовы в максимально короткие сроки восстановить утраченные в результате пожара водительские удостоверения пострадавших. Для этого гражданам необходимо обратиться по адресу: г. Краснодар, ул. Лизы Чайкиной, 4/1, где для них организовано отдельное окно, в котором они смогут оформить необходимые документы для получения водительского удостоверения без очереди.

Источник: Отдел по взаимодействию со СМИ УИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю