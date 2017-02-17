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/Происшествия/

Обнаруженные в Белой Глине "Закарпатські ковбаси" утилизировали путём сжигания

Государственными инспекторами Кавказского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в ходе рейдовых мероприятий в с.Белая Глина Белоглинского района на территории ООО «Белоглинского рынка» в мясном павильоне из оборота изъяты колбасные изделия, страной происхождения которых является Украина, и сыр «Маасдам» страной происхождения которого являются Нидерланды, общим весом более 6 кг.

Украина также как и страны Европейского союза являются запрещенными странами для ввоза продукции в Российскую Федерацию согласно Указу Президента РФ до 31 декабря 2017 года. Сыр и колбасные изделия были изъяты из оборота и утилизированы путём сжигания в г.Кропоткин.

Информация об обнаружении направлена в органы прокуратуры.

Источник: Россельхознадзор

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Категория: Новости / Происшествия

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