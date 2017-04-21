Спасатели нашли девушку, заблудившуюся в лесу в районе Орлиных скал

/Происшествия/

Сегодня ночью спасатели ЮРПСО МЧС России искали заблудившуюся в лесу девушку. 20 апреля в 23.00 в спасотряд позвонил мужчина и сообщил, что в горно-лесной местности в районе Орлиных скал (Сочи) потерялась его девушка. Сначала, созваниваясь с ней, он искал потерявшуюся самостоятельно, но через какое-то время у девушки сел телефон и он обратился за помощью к спасателям.

Прибыв на место, сотрудники МЧС обследовали указанный район и спустя несколько часов обнаружили девушку – 25 летнюю жительницу города Москва, в горно-лесной местности ближе к поселку Мацеста. Медицинская помощь ей не потребовалась. На служебном автомобиле спасатели ЮРПСО вывезли парня с девушкой из леса в черту города.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России