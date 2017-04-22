В Сочи иномарка сбила трех подростков на тротуаре

/Происшествия/

В Сочи 22 апреля произошло ДТП, в результате которого пострадали трое детей.

По данным очевидцев, авария произошла на улице Фабрициуса.

«Сообщение о случившемся поступило в 16:10. По предварительным данным, водитель Kia Rio не справился с управлением, допустил наезд на барьер и сбил трех несовершеннолетних возрастом от 10 до 12 лет, которые собирались переходить дорогу», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Все дети были доставлены в больницу.

Проводится проверка. Обстоятельства ДТП уточняются.

Источник: Кубань24