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В Новороссийске сохранится северо-восточный ветер 25-30 м/с

По данным ГМБ-Новороссийск: В Новороссийске сохранится северо-восточный ветер 25-30 м/с. Высота волн 13-20 дм

Населению города рекомендуется закрыть плотно двери и окна, убрать вещи с балконов, плотно закрыть чердачные окна. Просьба без необходимости не покидать зданий и помещений, ограничить выход на отрытую территорию и передвижение на личном транспорте, посещение объектов культурно-зрелищного назначения.

Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио.

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Категория: Новости / Происшествия

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