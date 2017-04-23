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По данным ГМБ-Новороссийск: В Новороссийске сохранится северо-восточный ветер 25-30 м/с. Высота волн 13-20 дм

Населению города рекомендуется закрыть плотно двери и окна, убрать вещи с балконов, плотно закрыть чердачные окна. Просьба без необходимости не покидать зданий и помещений, ограничить выход на отрытую территорию и передвижение на личном транспорте, посещение объектов культурно-зрелищного назначения.

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