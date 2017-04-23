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/Происшествия/

В Сочи умер сбитый таксистом ребенок

В Сочи 23 апреля умер один из трех подростков, которых 22 апреля сбил водитель такси.

Один из трех подростков, которых 22 апреля на тротуаре в Хостинском районе Сочи сбил таксист, умер в больнице, сообщили в медучреждении курорта в воскресенье.

"Один подросток, которого доставили в тяжелом состоянии, скончался. Здоровью еще двух подростков, попавших в ДТП, ничего не угрожает", - подчеркнул собеседник агентства.

Они находятся в состоянии средней тяжести.

22 апреля в Сочи на улице Фабрициуса водитель такси сбил троих подростков, которые шли по тротуару. Сотрудники полиции начали доследственную проверку.

Источник: Интерфакс

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Категория: Новости / Происшествия

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