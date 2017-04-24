В Сочи сильный ветер повалил 14 деревьев

/Происшествия/

23 апреля вследствие неблагоприятных погодных условий на территории г. Сочи зафиксировано 14 случаев падения деревьев, из них 2-мя деревьями повреждено 3 автомобиля. Погибших и пострадавших нет. Для ликвидации последствий привлекаются силы и средства РСЧС в составе 29 человек, 8 единиц техники.

В результате повреждения абонентской сети в с. Веселое Адлерского района нарушено энергоснабжение 5 улиц (Худякова, Урожайная, Лилии, Мира, Белой Акации), социально-значимые объекты в зону отключения не попали. На месте работает бригада ОАО «Сочинские электросети» в составе 4 человек, 1 ед. техники. Проведены работы по переподключению абонентов. Без электроэнергии остается около 400 человек.

На территории Хостинского района по ул. Мацестинская частично повреждена кровля на 12-этажном доме. В проведении аварийно-востановительных работ задействованы специалисты ЮРПСО в составе 6 человек, 1 ед. техники. На месте работает оперативная группа Сочинского отряда ФПС.

Всего для ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий на территории Сочи привлекается 52 человека, 14 единиц техники, из них от МЧС России 20 человек, 3 единицы техники.

Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

Источник: МЧС по Краснодарскому краю