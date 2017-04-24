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В Сочи в районе пляжа Красный штурм утонул человек
22 апреля в 17.35 от сотрудников Скорой помощи в спасотряд поступило сообщение, что в море в районе пляжа Красный штурм тонет человек. Прибывшим спасателям очевидцы указали место, где утонул мужчина. Сотрудники Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС обследовали береговую полосу на расстоянии двух километров в обоих направлениях.
В этот день волнение моря составляло 5 баллов, в связи с чем вести водолазные работы было невозможно. С наступлением темного времени суток поиск был приостановлен, пострадавший не обнаружен. Данные пропавшего мужчины неизвестны, родственники в спасательный отряд до настоящего времени не обращались.
Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России
Категория: Новости / Происшествия