В Сочи спасатели срезали сорванную ветром кровлю

/Происшествия/

В результате сильных порывов ветра в воскресенье с высотного дома № 13 по ул. Мацестинская сорвало часть кровли – об этом спасателям ЮРПСО МЧС России сообщил один из жителей.

В 14.25 дежурная смена сотрудников МЧС выехала к месту происшествия. С использованием альпинистского снаряжения и бензопил спасатели демонтировали часть кровли, которая нависала прям над выходом из подъезда. Оставшиеся листы профнастила были укреплены с помощью веревок.

Работы по уборке аварийных участков крыши будут продолжены, спасатели призывают жителей ул. Мацестинская быть внимательными и осторожными в месте проведения работ.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России