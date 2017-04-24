Курс валют
56.23
60.32
/Происшествия/

В Сочи спасатели срезали сорванную ветром кровлю

В результате сильных порывов ветра в воскресенье с высотного дома № 13 по ул. Мацестинская сорвало часть кровли – об этом спасателям ЮРПСО МЧС России сообщил один из жителей.

В 14.25 дежурная смена сотрудников МЧС выехала к месту происшествия. С использованием альпинистского снаряжения и бензопил спасатели демонтировали часть кровли, которая нависала прям над выходом из подъезда. Оставшиеся листы профнастила были укреплены с помощью веревок.

Работы по уборке аварийных участков крыши будут продолжены, спасатели призывают жителей ул. Мацестинская быть внимательными и осторожными в месте проведения работ.

 

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В Новороссийске стартовала акция «Георгиевская ленточка»

Кубань вошла в федеральный проект «Гастрономическая карта России»

Экипажи «Грачей» отрабатывают действия при возникновении нештатных ситуаций в небе Кубани

В Отрадненском районе пенсионер подозревается в убийстве супруги

В Сочи по факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетних пешеходов возбуждено уголовное дело