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/Происшествия/

В Славянском районе взорвали и обокрали банкомат

В Славянском районе 26 апреля возбудили дело по факту кражи денег из банкомата.

По сообщениям из соцсетей в Славянске-на-Кубани около 3:30 был взорван банкомат, расположенный в здании Славянских электрических сетей.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю сообщили, что злоумышленники на данный момент не задержаны.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража).Обстоятельства происшествия и подозреваемые устанавливаются.

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Категория: Новости / Происшествия

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