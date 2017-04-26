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В Славянском районе взорвали и обокрали банкомат
В Славянском районе 26 апреля возбудили дело по факту кражи денег из банкомата.
По сообщениям из соцсетей в Славянске-на-Кубани около 3:30 был взорван банкомат, расположенный в здании Славянских электрических сетей.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю сообщили, что злоумышленники на данный момент не задержаны.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража).Обстоятельства происшествия и подозреваемые устанавливаются.
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