Курс валют
56.31
61.51
/Происшествия/

При восхождении на Эльбрус погибли двое альпинистов

Двое альпинистов, сорвавшихся при восхождении на Эльбрус, погибли.

Об этом сообщил начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев.

"При восхождении на Эльбрус сорвались двое гидов, к сожалению, оба погибли", - сказал он.

ЧП произошло около 06:00 мск. При восхождении на высочайшую вершину Европы - гору Эльбрус - на высоте примерно 4,9 тыс. м над уровнем моря сорвались двое альпинистов.

"Это была российская группа туристов из четырех человек, двое из которых даже после случившегося продолжили восхождение. Погибшие - опытные гиды, часто сопровождали альпинистов на Эльбрусе. Оба они - жители города Нальчика. Причиной падения мог стать открытый лед на склоне горы", - добавил Гулиев.

Источник: ТАСС

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В Краснодаре молодого человека признали виновным в пособничестве террористам

Корабль Черноморского флота получил пробоину при столкновении с судном «Ашот-7»

В Ростовской области по дороге из школы пропала девочка

При восхождении на Эльбрус погибли двое альпинистов

19,8 тонн овечьих шкур, прибывших из Италии в Новороссийск вернули отправителю