При восхождении на Эльбрус погибли двое альпинистов

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Двое альпинистов, сорвавшихся при восхождении на Эльбрус, погибли.

Об этом сообщил начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев.

"При восхождении на Эльбрус сорвались двое гидов, к сожалению, оба погибли", - сказал он.

ЧП произошло около 06:00 мск. При восхождении на высочайшую вершину Европы - гору Эльбрус - на высоте примерно 4,9 тыс. м над уровнем моря сорвались двое альпинистов.

"Это была российская группа туристов из четырех человек, двое из которых даже после случившегося продолжили восхождение. Погибшие - опытные гиды, часто сопровождали альпинистов на Эльбрусе. Оба они - жители города Нальчика. Причиной падения мог стать открытый лед на склоне горы", - добавил Гулиев.

Источник: ТАСС