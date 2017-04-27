В Ростовской области по дороге из школы пропала девочка

/Происшествия/

В Веселовском районе Ростовской области объявили в розыск Анастасию Григоренко.

АнастасиЯ Григоренко, 26.12.2002 года рождения, 26 апреля 2017 года ушла из школы и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: на вид 14 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы до плеч.

Была одета: в черную болоньевую короткую курку, светло-синие джинсы, красные кроссовки, синюю шапку с белым бубоном. При себе имела рюкзак синего цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба незамедлительно сообщить об этом сотрудникам полиции по телефонам:

8 (86358) 6-11-92, 8-928-194-22-27.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области