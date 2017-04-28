Информацию о смерти малолетней девочки в больнице Кореновска проверит следственный комитет

/Происшествия/

Следственным управлением СК России по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка по опубликованной в СМИ информации о смерти в городе Кореновске восьмимесячной девочки в больнице.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, изложенные в публикации. Планируются опросы родственников ребенка и медицинских работников, также будет истребована медицинская документация.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю