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Информацию о смерти малолетней девочки в больнице Кореновска проверит следственный комитет

Следственным управлением СК России по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка по опубликованной в СМИ информации о смерти в городе Кореновске восьмимесячной девочки в больнице.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, изложенные в публикации. Планируются опросы родственников ребенка и медицинских работников, также будет истребована медицинская документация.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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