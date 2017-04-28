Мичман Балтийского флота поймал летевшего с восьмого этажа ребенка

/Происшествия/

Совершавший вечером 27 апреля пробежку мичман Балтийского флота стал свидетелем падения детей из окна восьмого этажа. Одного из них ему удалось поймать благодаря быстрой реакции и находчивости.

Мужчина рассказал, что сильный удар повалил их на козырек. Ребенок громко заплакал от испуга и боли.

По словам Павла Рудакова отойдя от шока, он попросил окруживших место происшествия людей вызвать скорую помощь. Второго ребенка, мальчика, который остался жив прохожие укрыли одеялом.

Мичман Павел Рудаков служит на Балтийском флоте техником связи в Балтийской военно-морской базе (ВМБ). Два месяца назад успешно закончил Филиал ВУНЦ ВМФ (Военно-морская академия) в г. Калининграде по специальности «связист».

Командование Балтийской ВМБ в настоящее время готовит документы для представления мичмана Павла Рудакова к государственной награде «За спасение погибавших».

По информации пресс-службы 27 апреля вечером из квартиры многоэтажки в Светлогорске выпали двое детей. Квартира, в которой живут дети, находится на восьмом этаже. В день трагедии родители были на работе. Близнецы вместе с десятилетней сестрой находились под присмотром бабушки.

Источник: пресс-служба Балтийского флота