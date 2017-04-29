Установлены виновники пожаров в пяти районах Иркутской области

/Происшествия/

Пять граждан установлены в качестве виновников пожаров, как техногенных, так и природных, за прошедшие сутки в регионе.

Так, 59 домов сгорело накануне в посёлке Бубновке Киренского района. По свидетельству местных жителей, возгорание началось из-за их односельчанина, который сжигал мусор на участке. Из-за сильного порыва ветра огонь вышел из-под контроля и перекинулся на строения. Виновник пожара установлен, с ним работают дознаватели.

Сжёг свой дом и едва не лишил крова соседей житель города Слюдянки, который также уничтожал мусор на своём приусадебном участке, сжигая его.

- От костра загорелись остатки сухой травы в огороде, затем огонь перешёл на жилой дом этого человека. В условиях сильного ветра огонь распространился в одно мгновение и превратился в крупный пожар, который уничтожил также постройки на соседнем приусадебном участке и перешёл на территорию городского леса, - рассказывает начальник Слюдянской пожарно-спасательной части Михаил Осипов. – На ликвидацию возгорания были направлены 18 человек и 3 единицы техники, в том числе и из посёлка Култука. Соседние жилые дома были спасены.

Еще двое дачников устроили пожары, убираясь на своих участках в Тулунском и Зиминском районах.

В Братском районе нарушителя поймали сотрудники полиции. Владелец предприятия, проводя работы с использованием открытого источника огня, устроил лесной пожар.

Все нарушители оштрафованы согласно кодексу об административных правонарушениях. В отношении должностных лиц, допустивших условия для распространения огня, проводятся проверки.

Источник: ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области