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При пожаре в Адыгее погиб пятилетний ребенок

29 апреля в посёлке Яблоновском Тахтамукайского района Республики Адыгея при тушении пожара обнаружен погибший ребёнок.

- В 12.45 29 апреля в посёлке Яблоновском Тахтамукайского района произошел пожар в квартире на верхнем этаже четырехэтажного дома. При тушении пожара пожарные-спасатели обнаружили тело мальчика, в бессознательном состоянии, с признаками удушья от продуктов горения, - сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Адыгея Дмитрий Пханаев. - Погибший ребёнок 2012 года рождения. Пожар потушен силами пожарных-спасателей ПСЧ-8 и отдельного поста по охране посёлка Тлюстенхабль. К тушению привлекались 11 человек личного состава ФПС ГПС, 4 пожарных автомобиля.

Все обстоятельства случившегося, по словам собеседника, самым тщательным образом устанавливают органы дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Адыгея.

Источник: ГУ МЧС по Адыгее

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Категория: Новости / Происшествия

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