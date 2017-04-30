На сотрудника метро Петербурга завели дело о халатности после теракта

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудника метрополитена за допуск предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова на станцию «Академическая». В работе 43-летнего Константина Ипполитова усмотрена халатность.

По информации "Фонтанки ", Ипполитов занимает должность старшего инспектора службы контроля на метрополитене и возглавлял смену на станции «Академическая», через которую предполагаемый террорист Акбаржон Джалилов зашел в метро с двумя взрывными устройствами.

По версии следствия, Ипполитов не обеспечил организацию работы СКМ (службы контроля на метрополитене), поставив на станцию двух стажеров вместо заболевшего инспектора. Они не имели права использовать лучевую досмотровую установку. Кроме того, как указано в постановлении о возбуждении уголовного дела по статье 293 УК РФ («Халатность»), подозреваемый не организовал работу инспекторского состава, не расставил персонал по станции и лично не принял участие в досмотровых мероприятиях, в результате чего Джалилов проник в метрополитен.

Информации о возбуждении уголовного дела из официальных источников не поступало.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. В результате взрыва в вагоне погибли 15 человек.

По делу о теракте были арестованы 6 уроженцев Средней Азии, которые осуществляли вербовку преимущественно выходцев из республик Средней Азии для совершения преступлений террористической направленности и вовлечение в деятельность запрещенных в России террористических организаций - «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство».

Источник: Фонтанка