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В Северной Осетии подожгли дом культуры
В Алагирском районе Северной Осетии в селе Црау подожгли здание дома культуры.
Сообщение о пожаре, возникшем в здании «Дома Культуры Библиотека», поступило на центральный пункт пожарной связи в 02.26 28 апреля.
Уже через шесть минут пожарные расчеты были на месте происшествия. На момент их прибытия имела место сильная задымленность, и происходило горение деревянного пола сценической коробки в помещении актового зала. В 02.35 горение было локализовано, а в 02.52 – ликвидировано. Площадь возгорания оценивается в 7 кв. м. Пострадавших нет.
По данным МЧС, причиной пожара стал поджог деревянного пола с помощью горючей жидкости.
Источник: ГУ МЧС РФ по Северной Осетии
Категория: Новости / Происшествия