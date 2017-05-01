В Северной Осетии подожгли дом культуры

/Происшествия/

В Алагирском районе Северной Осетии в селе Црау подожгли здание дома культуры.

Сообщение о пожаре, возникшем в здании «Дома Культуры Библиотека», поступило на центральный пункт пожарной связи в 02.26 28 апреля.

Уже через шесть минут пожарные расчеты были на месте происшествия. На момент их прибытия имела место сильная задымленность, и происходило горение деревянного пола сценической коробки в помещении актового зала. В 02.35 горение было локализовано, а в 02.52 – ликвидировано. Площадь возгорания оценивается в 7 кв. м. Пострадавших нет.

По данным МЧС, причиной пожара стал поджог деревянного пола с помощью горючей жидкости.

Источник: ГУ МЧС РФ по Северной Осетии