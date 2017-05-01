В Ингушетии обстреляли сотрудника МЧС

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В Малгобеке неизвестные обстреляли старшего брата разыскиваемого по подозрению в участии в бандподполье.

По предварительным данным, огонь открыли по трактору, где сидел местный житель, сотрудник МЧС. Он получил ранения, мужчину доставили в травматологическое отделение городской больницы, сообщает «Интерфакс» .

Трактор обстреляли из автомобиля ВАЗ-2107, который скрылся с места. Пострадавший приходится старшим братом предполагаемого участника бандформирования, которого разыскивают по подозрению в террористических преступлениях.

"В середине апреля Джабраил через Интернет обратился к младшему брату Микаилу, который ушел из дома 25 сентября 2015 года, с просьбой выйти с ним на связь, если он замешан в противоправных действиях, раскаяться и явиться с повинной. Он отметил, что все родственники, братья, сестры, жители города переживают за него и хотели бы, чтобы Микаил вернулся к мирной жизни как прежде", - добавил собеседник агентства.

Источник: «Интерфакс»