В Туапсинском районе уличный грабитель уронил паспорт на месте преступления

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В Туапсинском районе задержали подозреваемого в уличном грабеже.

В Отдел МВД России по Туапсинскому району обратился местный житель и сообщил о том, что стал жертвой грабителя.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что шёл по улице, когда на него напал неизвестный и похитил все находящиеся при нём ценности: мобильный телефон, деньги и документы. На просьбу потерпевшего вернуть ему хотя бы паспорт, злоумышленник бросил документ на землю и скрылся. Позже выяснилось, что в спешке нападавший выбросил не только похищенный паспорт, но и свой.

Сотрудники уголовного розыска задержали 37-летнего местного жителя по адресу регистрации.

В Отделе полиции задержанный сознался в содеянном и пояснил, что похищенный мобильный продал, а деньги потратил на личные нужды.

Следственным отделом ОМВД России по Туапсинскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж, совершённый с применением насилия». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

В настоящее время задержанный арестован. Ведётся следствие.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю