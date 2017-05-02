В Минске из салона разбитого автомобиля достали парня, девушку и ёжика

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По словам очевидцев, водитель Renault уходил от погони ГАИ, не справился с управлением и врезался в столб. Предположительно, 22-летний парень был нетрезв. Сообщает TUT.BY





Водителя и пассажирку госпитализировали. Еще одним пассажиром оказался ёж. Представитель симейства ежовых отделался лёгким испугом. После осмотра животное выпустили в ближайшем лесу.



