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В Иркутской области за минувшие сутки за нарушение правил пожарной безопасности оштрафованы 35 человек. Граждане привлечены к административной ответственности за сжигание мусора и сухостоя на приусадебных участках, за палы травы на полях, что могло привести к пожару, представляющему угрозу населенному пункту.

Меры профилактики усилены во всех субъектах Сибирского федерального округа, где сложилась неблагоприятная обстановка с природными пожарами. «Особый противопожарный режим» установлен на всей территории Республик Хакасия, Бурятия, Тыва, Алтайского края, Иркутской, Новосибирской и Кемеровской областей, частично не территории Республики Алтай, Томской и Омской областей, Забайкальского и Красноярского краев.

Внеочередные заседания региональных комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности состоялось почти во всех субъектах Сибири.

В условиях особого противопожарного режима запрещен въезд в леса, разведение костров, сжигание сухой травы. Увеличено количество оперативных групп, привлекаемых для патрулирования лесных массивов, усилена разъяснительная работа с населением о мерах пожарной безопасности.

В Иркутской области на въездах в лесные массивы патрульные группы не пропустили 47 автомобилей, проинформировали о запрете пребывания в лесу и разведении огня 78 человек.

Аналогичная работа проводится в Республики Бурятия, в Томской области, в Красноярском крае, в Забайкалье. В регионах дополнительно формируются контрольно-патрульные группы, которые имеют полномочия пресекать нарушения законодательства в области пожарной безопасности.

Гражданам разъясняют, что сжигание сухой травы может привести к пожару на своем участке и переходу на соседние. Если пожар нанес крупный материальный ущерб, свыше 250 тыс. рублей, наступает уголовная ответственность.

В селе Дзержинское Томской области владельцы одного из дачных участков потребовали от своей соседки компенсацию за сгоревшее имущество. Пожилая женщина сжигала траву на приусадебном участке и не уследила за огнем. Сильный порыв ветра в считанные секунды разметал искры по огороду. По траве огонь пошел на соседний участок, повредив забор и плодовые деревья. Лишь благодаря своевременному реагированию пожарных и помощи соседей огонь удалось остановить в полуметре от надворных построек и избежать серьезных последствий. Кроме штрафа в 1500 рублей виновнице пожара придется за свой счет установить новое ограждение.

Специалисты по пожарной безопасности призывают население быть предельно осторожными с огнем. Порывы ветра, столь характерные для сибирской весны, любое незначительное загорание могут превратить в крупный пожар.

Источник: МЧС РФ