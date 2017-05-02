За выходные спасатели дважды привлекались к тушению пожаров

/Происшествия/

30 апреля спасатели выезжали в горно-лесную местность в районе с. Васильевка. Совместно с пожарными расчетами сотрудники ЮРПСО ликвидировали возгорание лесной подстилки – сухой травы и опавшей листвы.

На следующий день, 1 мая, спасатели Центрального подразделения ЮРПСО вели работы по тушению пожара в частном жилом доме на улице Видовая (пос. Мацеста). Прибыв на место, спасатели провели осмотр здания и оказали содействие пожарным в тушении очага возгорания.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России