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/Происшествия/

За выходные спасатели дважды привлекались к тушению пожаров

30 апреля спасатели выезжали в горно-лесную местность в районе с. Васильевка. Совместно с пожарными расчетами сотрудники ЮРПСО ликвидировали возгорание лесной подстилки – сухой травы и опавшей листвы.

На следующий день, 1 мая, спасатели Центрального подразделения ЮРПСО вели работы по тушению пожара в частном жилом доме на улице Видовая (пос. Мацеста). Прибыв на место, спасатели провели осмотр здания и оказали содействие пожарным в тушении очага возгорания.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

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Категория: Новости / Происшествия

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