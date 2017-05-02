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/Происшествия/

Спасатели нашли заблудившегося в горах мужчину

2 мая  от сотрудников полиции в спасотряд поступило сообщение, что пропавший 60-летний сочинец находится в лесной хижине в экопоселении «Ажек». Мужчина в удовлетворительном состоянии, но из-за сильной усталости продолжить пусть самостоятельно не может.

К нему выдвинулась группа спасателей, которая со вчерашнего вечера вела поиск мужчины в горно-лесной местности в районе хребта Ажек.

Как сообщалось ранее, в поход мужчина отправился вместе со своим другом. Во время спуска с горы Сахарная, 60-летний сочинец сбился с тропы, товарищ самостоятельно найти его не смог. После звонка в спасотряд, к поиску сразу же подключились спасатели ЮРПСО.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

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Категория: Новости / Происшествия

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