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/Происшествия/

В Бресте пьяная женщина-водитель уснула на плече у инспектора ГАИ

В Бресте. инспекторы обнаружили ГАИ УВД за рулем 30-летнюю брестчанку, физическое состояние которой не оставляло сомнения — женщина пьяна. Это подтвердили результаты медицинского освидетельствования — 2,5 промилле. 

Во время оформления документов, женщина совсем расслабилась и уснула прямо на плече у инспектора ГАИ. Как смогла пояснить сама авто-леди, за несколько часов до случившегося она «выпила вина». К слову, до этого вечера у женщины была безупречная репутация — ни одного нарушения ПДД за три года водительского стажа.

Источник: ГАИ УВД Бреста

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Категория: Новости / Происшествия

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