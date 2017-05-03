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/Происшествия/

В Дагестане четырёхлетний мальчик утонул в сточной яме

30 апреля 2017 года в яме для сточных вод, расположенном в селе Амуши Хунзахского района, обнаружено тело 4-хлетнего мальчика, который предположительно утонул.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан организована доследственная проверка.

По предварительным данным, ребенок вышел из своего дома погулять и упал в яму для сточных вод, расположенную недалеко от дома. Глубина ямы составляла около 2-х метров. Ребенка извлекли, однако попытки спасти его не принесли результатов.

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: СКР по Республике Дагестан

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Категория: Новости / Происшествия

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