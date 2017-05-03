В Ингушетии во время перестрелки пострадал чемпион мира по боксу

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29-летний спортсмен-юниор Илез Яндиев получил тяжёлое огнестрельное ранение в позвоночник.

Перестрелка произошла между представителями двух ингушских тейпов. Накануне представители одной из известных ингушских фамилий со своими друзьями напали на родственника 29-летнего Яндиева, когда тот с женой ужинал в ресторане в Назрани.

Илез Яндиев позвонил нападавшим и назначил им встречу в ресторане. Когда спортсмен приехал, по нему открыли огонь из огнестрельного оружия.

Источник: Life