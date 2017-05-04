В Краснодаре владелец пивнушки использовал в рекламе плакат «Родина-мать зовет»

/Происшествия/

Суть нарушения заключается в том, что на фасаде магазина «Пивная СССР», а также на боковой стене вышеуказанного магазина, размещена реклама пива содержания: «Пивная СССР. Мы открылись. Даем рыбу в подарок. Добро пожаловать. Цены коммунистические. «Советское» -светлое, живое, фильтрованное, непастеризованное пиво. 80 р/л «Сом» -светлое пиво и т.д...» с использованием образа «Родина-мать зовет» с нарушением требований ч.6 ст.5 Федерального закона «О рекламе», выразившемся в использовании оскорбительного образа,

а также с нарушением п.5 ч.2 ст.21 Федерального закона «О рекламе», выразившемся в распространении рекламы пива с использованием технических средств стабильного территориального размещения (рекламных конструкций), монтируемых и располагаемых на фасаде и боковой стене магазина «Пивная СССР».

По данному факту 03.05.2017 г. в отношении индивидуального предпринимателя Краснодарским УФАС России возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.14.3 КоАП РФ.

Источник: Краснодарский УФАС России