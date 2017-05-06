В Симферополе скорая сбила коляску с маленьки ребенком

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5 мая машина скорой помощи сбила пешехода с коляской, в которой находился годовалый ребенок.

Автомобиль «скорой медицинской помощи» в Симферополе сбил 32-летнего пешехода и коляску с годовалым ребёнком, сообщила пресс-служба ГИБДД МВД по Республике Крым.

Водитель автомобиля «скорой медицинской помощи» наехал на пешехода, который с коляской переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП взрослый 32 лет получил лёгкие повреждения, а ребёнок 2016 года рождения – закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и гематому виска.

Источник: Крым Информ