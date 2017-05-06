Сборщики металлолома вывели из строя магистральный водопровод

/Происшествия/

Неизвестные злоумышленники в районе бывшей свинотоварной фермы СПК имени Чапаева Староминского района с магистрального водопровода, где находится отвод для слива воды при аварийных ситуациях, попытались снять заглушку. Не учли добытчики металла того, что давление в водоводе было около восьми атмосфер. И как только они ослабили гайки, вода хлынула на землю. Испугавшись содеянного, несостоявшиеся похитители металла убежали.

Чтобы восстановить сломанную заглушку, специалистам филиала «Ейский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» пришлось останавливать подачу воды в магистраль. Вследствие чего было нарушено бесперебойное снабжение водой станицы Староминской, населенных пунктов Канеловского сельского поселения, Кущевского и Щербиновского районов. На устранении последствий вандализма работало 11 человек, затрачено четыре часа. Еще столько же ушло на то, чтобы заполнить магистраль водой и ввести ее в эксплуатацию в штатном режиме.

В результате преступных действий неизвестных лиц филиалом «Ейский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» было безвозвратно потеряно 8651 кубометр чистой воды, которая могла быть поставлена потребителям. Почти 1700 рублей было затрачено на материалы, необходимые для устранения поломки, не считая транспортных расходов.

Руководством филиала направлено письмо в правоохранительные органы Староминского района с просьбой найти тех, кто на 8 часов вывел из строя работу магистрального водопровода и оставил без чистой воды десятки тысяч жителей трех муниципальных образований северной зоны Кубани.

Источник: пресс-служба ООО "Югводоканал"