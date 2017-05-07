Пьяный мужчина взорвал гранату, пострадал полицейский

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В одном из частных домов в Пятигорске пьяный мужчина взорвал боевую гранату, пострадал один полицейский.

На вызов в один из частных домов Пятигорска приехала полиция. При виде полицейских находившийся в доме мужчина взорвал боевую гранату. От взрыва пострадал полицейский, его доставили в больницу с лёгким осколочным ранением. Мужчина, взорвавший гранату, не пострадал.

По предварительным данным у мужчины замечены признаки алкогольного опьянения.

По факту взрыва гранаты проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба управления следственного комитета по Ставропольскому краю.

Источник: пресс-служба СК РФ по Ставропольскому краю